Барселона выкупила у Сан-Паулу молодого вингера - Globo

Густаво Майя обошелся "сине-гранатовым" в 4,5 миллиона евро.

Барселона приняла решение выкупить молодого вингера Сан-Паулу Густаво Майю.

Как сообщает Globo Esporte, 19-летний футболист обошелся "сине-гранатовым" в 4,5 миллиона евро - 1 миллион каталонцы заплатили еще весной, чтобы иметь право выкупа Майи, а теперь выплатили дополнительные 3,5 миллиона.

За уплаченную сумму Барселона получила 70% экономических прав на футболиста, а 30% остались у бразильского клуба.

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Отметим, что Майя пять лет выступал за юношеские команды Сан-Паулу, с которыми выиграл семь трофеев. А вот в составе первой команды он еще ни раз не играл, хотя один раз попал в заявку команды.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн пропустит оставшиеся два матча Барселоны в Ла Лиге.