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Барселона выкупила у Сан-Паулу молодого вингера - Globo

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Густаво Майя обошелся "сине-гранатовым" в 4,5 миллиона евро.
Густаво Майя (слева)
Густаво Майя (слева)
globoesporte.globo.com

Барселона приняла решение выкупить молодого вингера Сан-Паулу Густаво Майю.

Как сообщает Globo Esporte, 19-летний футболист обошелся "сине-гранатовым" в 4,5 миллиона евро - 1 миллион каталонцы заплатили еще весной, чтобы иметь право выкупа Майи, а теперь выплатили дополнительные 3,5 миллиона.

За уплаченную сумму Барселона получила 70% экономических прав на футболиста, а 30% остались у бразильского клуба.

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Отметим, что Майя пять лет выступал за юношеские команды Сан-Паулу, с которыми выиграл семь трофеев. А вот в составе первой команды он еще ни раз не играл, хотя один раз попал в заявку команды.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн пропустит оставшиеся два матча Барселоны в Ла Лиге.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, контракт, Ла Лига, трансфер, Сан-Паулу
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.07.2020, 10:09
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гость
Не вингера, а свингера.
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