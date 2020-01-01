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Реал обыграл Гранаду, увеличив шансы на чемпионство

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"Сливочные" имеют преимущество в три очка за два тура до окончания Ла Лиги.
Реал обыграл Гранаду
Реал обыграл Гранаду
Getty Images

В матче 36-го тура чемпионата Испании Реал на выезде обыграл Гранаду со счетом 1:2.

“Сливочные“ открыли счет на 10-й минуте встречи - Менди после паса Каземиро отправил мяч в сетку. Через шесть минут Бензема удвоил преимущество Королевского клуба.

В начале второй половины встречи Гранада отыграла один мяч - Мачис получил передачу из глубины и пробил между ног Тибо Куртуа. В самом конце поединка хозяева имели шанс сравнять счет, но Серхио Рамос после удара Азиза вынес мяч с ленточки ворот головой.

Таким образом, за два тура до конца чемпионата Реал имеет преимущество над Барселоной в четыре очка, что приближает мадридский клуб к чемпионству.

Гранада - Реал 1:2
Голы: Мачис, 50 - Менди, 10, Бензема, 16.

Гранада: Силва - В. Диас (Пуэртас, 46), Санчес, Дуарте, Диаш - Азиз, Эррера (Брайс, 75) - Фулькье (Монторо, 54), Вико (Кортес, 75), Мачис (Кейбаши, 84) - Фернандес.

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Вальверде (Асенсио, 64), Бензема, Иско (Родриго, 64).

Предупреждения: Дуарте, Диаш - Менди, Куртуа.

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Теги: Гранада, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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