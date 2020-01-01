Лунин пропустил два гола в победном матче Овьедо

Украинец провел очередной поединок в Сегунде.

Голкипер Овьедо Андрей Лунин помог своей команде обыграть Сарагосу.

За время поединка украинец совершил два неплохих сейва, а также парировал один мяч, летящий по центру ворот.

При счете 4:0 в пользу гостей, команда Андрея расслабилась и дважды пропустила.

До пропущенных голов портал SofaScore ставил Лунину оценку 7,1, но после снизил ее до 6,5.

Сарагоса - Овьедо 2:4

Голы: Линарес, 90+4, Кагава, 90+5 (с пенальти) - Обенг, 15, Сангальи, 45, Барсенас, 79, Ортуньо, 90+1

Ранее Лунин стал худшим игроком своей команды в матче против Лас-Пальмас.