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Эспаньол уступил Эйбару

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Дублем в матче отметился Экспосито.
Эйбар сильнее Эспаньола
Эйбар сильнее Эспаньола
Getty Images

Эйбар обыграл Эспаньол в рамках 36 тура чемпионата Испании. Дубль на счету Экспосито, который дважды отметился с пенальти.

Эспаньол - Эйбар 0:2

Голы: Экспосито, 25, с пенальти, 36.

Эспаньол: Диего Лопес - Виктор Гомес, Эспиноса, Кабрера, Дидак - Мелендо (Ву Лей, 73), Давид Лопес, Рока (Дардер, 85), Эмбарба (Рибаудо, 73) - Кампусано (де Томас, 59), Кальери.

Эйбар: Дмитрович - Техеро (Арбилья, 76), Бургос, Бигас, Рафа - Альварес - Кристофоро (де Блазис, 77), Диоп (Атиенса, 90), Экспосито (Оливейра, 90), Инуи - Кике (Энрич, 65).

Предупреждения: Дидак Вила, Рока - Техеро, Энрич.

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Теги: футбол, Эспаньол, Эйбар, чемпионат Испании, Ла Лига
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