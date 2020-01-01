Эспаньол уступил Эйбару

Дублем в матче отметился Экспосито.

Эйбар обыграл Эспаньол в рамках 36 тура чемпионата Испании. Дубль на счету Экспосито, который дважды отметился с пенальти.

Эспаньол - Эйбар 0:2

Голы: Экспосито, 25, с пенальти, 36.

Эспаньол: Диего Лопес - Виктор Гомес, Эспиноса, Кабрера, Дидак - Мелендо (Ву Лей, 73), Давид Лопес, Рока (Дардер, 85), Эмбарба (Рибаудо, 73) - Кампусано (де Томас, 59), Кальери.

Эйбар: Дмитрович - Техеро (Арбилья, 76), Бургос, Бигас, Рафа - Альварес - Кристофоро (де Блазис, 77), Диоп (Атиенса, 90), Экспосито (Оливейра, 90), Инуи - Кике (Энрич, 65).

Предупреждения: Дидак Вила, Рока - Техеро, Энрич.