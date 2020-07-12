Гризманн пропустит оставшиеся два матча Барселоны в Ла Лиге

Игрок "сине-гранатовых" получил травму и выбыл минимум на три недели.

Форвард Барселоны Антуан Гризманн не сможет помочь свой команде в оставшихся матчах чемпионата Испании.

Как сообщает официальный сайт “сине-гранатовых“, в результате медицинских тестов у 29-летнего футболиста обнаружили травму четырехглавой мышцы бедра на правой ноге.

Повреждение было получено во время гостевого матча против Вальядолида (0:1), в котором Гризманн отыграл первый тайм и был заменен на Луиса Суареса в перерыве из-за дискомфорта, которое он начал испытывать.

По информации AS, Антуан не сможет сыграть в двух оставшихся турах Ла Лиги против Осасуны (16 июля) и Алавеса (19 июля). Ожидается, что он выбыл из игры минимум на три недели.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн не покинет Барселону этим летом.