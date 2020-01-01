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Атлетико - Бетис 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Испании

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Мадридцы вдесятером сумели вырвать победу над Бетисом.

Атлетико - Бетис: обзор матча
Атлетико - Бетис: обзор матча
Getty Images

В матче 36-го тура Ла Лиги мадридский Атлетико обыграл Бетис в домашнем поединке.

Два гола "матрасников" в первом тайме отменил арбитр - один раз была игра рукой, а другой - офсайд.

Во второй половине встречи подопечные Диего Симеоне остались вдесятером после удаления Эрмосо, но Диего Коста даже в этой ситуации сумел забить и принести своей команде победу.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Атлетико - Бетис:

Атлетико - Бетис 1:0
Гол: Диего Коста, 74

Атлетико: Облак, Эрмосо, Савич, Триппьер (Арьяс, 42), Лоди, Томас, Сауль (Витоло, 55), Льоренте (Карраско, 55), Коке, Корреа (Фелипе, 61), Мората (Диего Коста, 55)

Бетис: Дани Мартин, Бартра, Барраган (Эмерсон, 70), Сидней, Морено (Тельо, 83), Вильям Карвальо (Хоакин, 70), Родригес, Каналес, Гуардадо (Педраса, 43), Фекир, Морон (Иглесиас, 83)

Предупреждения: Савич, Барраган, Феддаль, Эмерсон

Удален: Эрмосо, 57.

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Теги: Атлетико, Атлетико Мадрид, Бетис, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании, видео гола, обзор матча
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