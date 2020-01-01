Атлетико в меньшинстве обыграл Бетис

Практически весь второй тайм мадридский клуб отыграл вдесятером.

В матче 36-го тура чемпионата Испании Атлетико на своем поле сумел обыграть Бетис, забив гол, играя в меньшинстве.

Мадридцы еще в первом тайме дважды поразили ворота соперника, однако арбитр отменил взятие ворот - в первый раз на 22-й минуте Корреа сыграл рукой, а на 36-й минуте гол Мораты не засчитали из-за офсайда.

Вторая половины встречи началась для "матрасников" неудачно - Марио Эрмосо получил прямую красную карточку, но подопечные Диего Симеоне даже вдесятером сумели дожать Бетис - Диего Коста на 74-й минуте отправил мяч в сетку.

Атлетико идет третьим в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 66 очков. У Бетиса 13-я строчка и 41 балл.

Атлетико - Бетис 1:0

Гол: Диего Коста, 74

Атлетико: Облак, Эрмосо, Савич, Триппьер (Арьяс, 42), Лоди, Томас, Сауль (Витоло, 55), Льоренте (Карраско, 55), Коке, Корреа (Фелипе, 61), Мората (Диего Коста, 55)

Бетис: Дани Мартин, Бартра, Барраган (Эмерсон, 70), Сидней, Морено (Тельо, 83), Вильям Карвальо (Хоакин, 70), Родригес, Каналес, Гуардадо (Педраса, 43), Фекир, Морон (Иглесиас, 83)

Предупреждения: Савич, Барраган, Феддаль, Эмерсон

Удален: Эрмосо, 57.