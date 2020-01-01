Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Атлетико в меньшинстве обыграл Бетис

Комментариев: 0
Практически весь второй тайм мадридский клуб отыграл вдесятером.
Атлетико вдесятером обыграл Бетис
Атлетико вдесятером обыграл Бетис
Getty Images

В матче 36-го тура чемпионата Испании Атлетико на своем поле сумел обыграть Бетис, забив гол, играя в меньшинстве.

Мадридцы еще в первом тайме дважды поразили ворота соперника, однако арбитр отменил взятие ворот - в первый раз на 22-й минуте Корреа сыграл рукой, а на 36-й минуте гол Мораты не засчитали из-за офсайда.

Вторая половины встречи началась для "матрасников" неудачно - Марио Эрмосо получил прямую красную карточку, но подопечные Диего Симеоне даже вдесятером сумели дожать Бетис - Диего Коста на 74-й минуте отправил мяч в сетку.

Атлетико идет третьим в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 66 очков. У Бетиса 13-я строчка и 41 балл.

Атлетико - Бетис 1:0
Гол: Диего Коста, 74

Атлетико: Облак, Эрмосо, Савич, Триппьер (Арьяс, 42), Лоди, Томас, Сауль (Витоло, 55), Льоренте (Карраско, 55), Коке, Корреа (Фелипе, 61), Мората (Диего Коста, 55)

Бетис: Дани Мартин, Бартра, Барраган (Эмерсон, 70), Сидней, Морено (Тельо, 83), Вильям Карвальо (Хоакин, 70), Родригес, Каналес, Гуардадо (Педраса, 43), Фекир, Морон (Иглесиас, 83)

Предупреждения: Савич, Барраган, Феддаль, Эмерсон

Удален: Эрмосо, 57.

Поделись:
Теги: Атлетико, Атлетико Мадрид, Бетис, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь