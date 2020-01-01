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Вальядолид - Барселона 0:1 видео гола и обзор матча чемпионата Испании

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Каталонцы одолели Вальядолид благодаря единственному голу Видаля.

Вальядолид - Барселона: обзор матча
Вальядолид - Барселона: обзор матча
Getty Images

В рамках 36-го тура чемпионата Испании Барселона на выезде обыграла Вальядолид с минимальным счетом (1:0). Единственный гол в этом поединке забил Артуро Видаль на 15-й минуте.

Таким образом, "сине-гранатовые" сократили отставание от Реала в турнирной таблице Ла Лиги, однако мадридцам только предстоит сыграть в этом туре.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Вальядолид - Барселона:

Вальядолид - Барселона 0:1
Голы: Видаль, 15

Вальядолид: Масип - Мойяно, Кико, Санчес, Гарсия (Начо, 29) - Феде, Фернандес (Эрсиас, 46), Алькарас (Унал, 46), Кике - Плано (Рубио, 80), Гвардиола (Рамирес, 61).

Барселона: Тер Штеген - Альба, Ленгре (Араухо, 57), Пике, Семеду - Бускетс (Хуниор, 74), Пуч (Ракитич, 57), Роберто, Видаль - Гризманн (Суарес, 46), Месси.

Предупреждения: Алькарас, Кике - Ленгле, Бускетс.

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Теги: Вальядолид, Барселона, видео гола, обзор матча, чемпионат Испании по футболу, футбол, Ла Лига, чемпионат Испании
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