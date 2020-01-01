Вальядолид - Барселона 0:1 видео гола и обзор матча чемпионата Испании
В рамках 36-го тура чемпионата Испании Барселона на выезде обыграла Вальядолид с минимальным счетом (1:0). Единственный гол в этом поединке забил Артуро Видаль на 15-й минуте.
Таким образом, "сине-гранатовые" сократили отставание от Реала в турнирной таблице Ла Лиги, однако мадридцам только предстоит сыграть в этом туре.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Вальядолид - Барселона:
Вальядолид - Барселона 0:1
Голы: Видаль, 15
Вальядолид: Масип - Мойяно, Кико, Санчес, Гарсия (Начо, 29) - Феде, Фернандес (Эрсиас, 46), Алькарас (Унал, 46), Кике - Плано (Рубио, 80), Гвардиола (Рамирес, 61).
Барселона: Тер Штеген - Альба, Ленгре (Араухо, 57), Пике, Семеду - Бускетс (Хуниор, 74), Пуч (Ракитич, 57), Роберто, Видаль - Гризманн (Суарес, 46), Месси.
Предупреждения: Алькарас, Кике - Ленгле, Бускетс.
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