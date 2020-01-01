Барселона минимально обыграла Вальядолид, продолжив борьбу за чемпионство

Каталонцы одержали победу благодаря голу Видаля.

В матче 36-го тура чемпионата Испании Барселона на выезде минимально обыграла Вальядолид.

Единственный гол в этом поединке забил Артуро Видаль на 15-й минуте встречи. Результативную передачу себе в актив записал лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси.

Таким образом, Барселона продолжает борьбу за чемпионский титул, сократив отставание от лидирующего Реала до 1 балла, однако мадридцы свой матч 36-го тура сыграют только в понедельник, 13 июля.

Вальядолид - Барселона 0:1

Голы: Видаль, 15

Вальядолид: Масип - Мойяно, Кико, Санчес, Гарсия (Начо, 29) - Феде, Фернандес (Эрсиас, 46), Алькарас (Унал, 46), Кике - Плано (Рубио, 80), Гвардиола (Рамирес, 61).

Барселона: Тер Штеген - Альба, Ленгре (Араухо, 57), Пике, Семеду - Бускетс (Хуниор, 74), Пуч (Ракитич, 57), Роберто, Видаль - Гризманн (Суарес, 46), Месси.

Предупреждения: Алькарас, Кике - Ленгле, Бускетс.