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Барселона минимально обыграла Вальядолид, продолжив борьбу за чемпионство

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Каталонцы одержали победу благодаря голу Видаля.
Барселона обыграла Вальядолид
Барселона обыграла Вальядолид
Getty Images

В матче 36-го тура чемпионата Испании Барселона на выезде минимально обыграла Вальядолид.

Единственный гол в этом поединке забил Артуро Видаль на 15-й минуте встречи. Результативную передачу себе в актив записал лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси.

Таким образом, Барселона продолжает борьбу за чемпионский титул, сократив отставание от лидирующего Реала до 1 балла, однако мадридцы свой матч 36-го тура сыграют только в понедельник, 13 июля.

Вальядолид - Барселона 0:1
Голы: Видаль, 15

Вальядолид: Масип - Мойяно, Кико, Санчес, Гарсия (Начо, 29) - Феде, Фернандес (Эрсиас, 46), Алькарас (Унал, 46), Кике - Плано (Рубио, 80), Гвардиола (Рамирес, 61).

Барселона: Тер Штеген - Альба, Ленгре (Араухо, 57), Пике, Семеду - Бускетс (Хуниор, 74), Пуч (Ракитич, 57), Роберто, Видаль - Гризманн (Суарес, 46), Месси.

Предупреждения: Алькарас, Кике - Ленгле, Бускетс.

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Теги: Барселона, Вальядолид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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