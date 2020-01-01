Осасуна - Сельта 2:1 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Осасуна вырвала победу над Сельтой в матче Ла Лиги.

Осасуна - Сельта: видео голов Getty Images

В матче 36-го тура чемпионата Испании Осасуна на своем поле переиграла Сельту.

Первыми забили гости - точным ударом на 10-й минуте отличился Мина, однако в середине тайма Энрик восстановил паритет. Клубы были близки к ничейному результату, однако Арнаис в компенсированное время принес Осасуне победу.

Осасуна располагается на 11-й строчке турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 48 баллов. Сельта расположилась на 15-м месте, набрав 36 балов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Осасуна - Сельта:

Осасуна - Сельта 2:1

Голы: Энрик, 23, Арнаис, 90+1 - Мина, 10

Осасуна: Эррера, Эступиньян, Аридане, Давид Гарсия, Ронкалья (Видаль, 67), Роберто Торрес (Барха, 85), Ойер Санхурхо, Иньиго Перес, Брашанац (Монкайола, 84), Гальего, Адриан (Арнаис, 67).

Сельта: Вильяр, Мальо, Саэнс (Нолито, 46), Айду, Оласа (Мендес, 85), Бельтран (Брадарич, 66), Йокушлу, Рафинья (Васкес, 66), Араухо, Санти Мина (Эрнандес, 72), Аспас.

Предупреждения: Аридане, Саэнс, Давид Гарсия, Рафинья.