Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Марсело выбыл до конца сезона чемпионата Испании

Комментариев: 0
Бразилец может восстановиться к Лиге чемпионов.
Марсело
Марсело
Getty Images

Футболист Реала Марсело пропустит остаток сезона в чемпионате Испании, об этом сообщает Marca.

Читай также: Директор Реала: Обыграть Манчестер Сити будет очень тяжело

По информации источника, 32-летний бразилец не сможет помочь команде в Ла Лиге из-за травмы. Защитник прошел медосмотр, в результате которого у него выявили повреждение приводящей мышцы левой ноги.

Ориентировочно Марсело пропустит три недели. Это означает, что он не сможет помочь Реалу в оставшихся матчах Ла Лиги. Отмечается, что бразилец может вернуться к ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Сити, которая состоится 7 августа.

В текущем сезоне Марсело провел 23 матча за Реал во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что у футболиста Реала подозрение на коронавирус.

Поделись:
Теги: Марсело, Ла Лига, чемпионат Испании, Реал Мадрид, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь