Марсело выбыл до конца сезона чемпионата Испании

Бразилец может восстановиться к Лиге чемпионов.

Футболист Реала Марсело пропустит остаток сезона в чемпионате Испании, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, 32-летний бразилец не сможет помочь команде в Ла Лиге из-за травмы. Защитник прошел медосмотр, в результате которого у него выявили повреждение приводящей мышцы левой ноги.

Ориентировочно Марсело пропустит три недели. Это означает, что он не сможет помочь Реалу в оставшихся матчах Ла Лиги. Отмечается, что бразилец может вернуться к ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Сити, которая состоится 7 августа.

В текущем сезоне Марсело провел 23 матча за Реал во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что у футболиста Реала подозрение на коронавирус.