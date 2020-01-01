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Нападающий Реала может перебраться в АПЛ

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В услугах форварда лично заинтересован тренер команды.
Лука Йович
Лука Йович
Getty Images

Форвард мадридского Реала Лука Йович может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Daily Mail, в услугах сербского нападающего заинтересован Лестер. “Лисы“ готовы приобрести футболиста за 31 миллионов фунтов.

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Главный тренер английского клуба Брендан Роджерс ищет нападающего, который будет помогать Джейми Варди на острие атаки.

Отмечается, что Лестер следил за Йовичем, когда он выступал за Айнтрахт, однако “лисам“ не удалось перебить предложение “сливочных“.

В текущем сезоне Йович провел 22 матча за Реал, в которых сумел забить два гола. 

Ранее сообщалось, что серб согласился перейти в Милан.

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Теги: Лука Йович, Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании, Лестер, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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