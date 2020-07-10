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"Все видели необъяснимые вещи": Сетьен - о шансах Барселоны на чемпионство

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Каталонский клуб будет бороться до конца.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился ожиданием от матча чемпионата Испании с Вальядолидом.

“Вальядолид еще не обезопасил себя от вылета и попытается обеспечить себе место в Ла Лиге в с нами. Мы же должны оставаться требовательными к себе. 

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Мы можем дойти до последнего тура и иметь шанс на титул в чемпионате. Надеюсь, нам удастся это реализовать. Многое может случиться в футболе. Мы все видели необъяснимые вещи на протяжении многих лет.

Сейчас мы должны сосредоточиться на том, что мы можем сделать против Вальядолида“, - приводит слова Сетьена Marca.

Отметим, в турнирной таблице чемпионата Испании Барселона отстает на одно очко от Реала, однако у “сливочных“ матч в запасе.

Ранее Бартомеу рассказал о судьбе Сетьена в Барселоне.

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Теги: Кике Сетьен, Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига, футбол
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