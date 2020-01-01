Сын Симеоне намерен перебраться в Атлетико

Джованни хочет воссоединиться с отцом.

Форвард Кальяри Джованни Симеоне, права на которого принадлежат Фиорентине, заявил, что намерен перебраться в мадридский Атлетико, который тренирует его отец - Диего.

“Выступать за Атлетико я хотел бы больше всего на свете. Это моя детская мечта. Я считаю, что рано или поздно окажусь там.

Мой отец тренирует Атлетико, но даже если бы его там не было, я все равно хотел бы перейти в этот клуб, ведь это то, о чем я мечтал с детства, и это то, чего я хочу.

Я надеюсь, что он когда-нибудь станет моим тренером, даже если будет трудно вписаться в команду, которую тренирует отец“, - приводит слова Джованни Football Italia со ссылкой на ESPN.

В текущем сезоне Джованни Симеоне провел за Кальяри 30 матчей в Серии А, в которых забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи.