У футболиста Реала подозрение на коронавирус

В клуб в ближайшее время прибудут окончательные итоги тестирования.

У вингера мадридского Реала Винисиуса Жуниора подозрение на коронавирус, об этом сообщил El Chiringuito TV.

По информации источника, руководство “сливочных“ недовольно тестом бразильца на Covid-19. Отмечается, что обследование показало отклонение от нормы. Клуб ожидает окончательные результаты тестирования.

“Вопрос по Винисиусу... С тестом на коронавирус возникли проблемы. Сегодня вечером мы получим результат нового теста“, - заявил Зидан на пресс-конференции.

В текущем сезоне Винисиус провел 35 матчей за Реал, в которых забил пять голов и выполнил четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий Реала ушел на самоизоляцию после общения с другом, который заразился COVID-19.