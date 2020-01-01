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У футболиста Реала подозрение на коронавирус

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В клуб в ближайшее время прибудут окончательные итоги тестирования.
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор
Getty Images

У вингера мадридского Реала Винисиуса Жуниора подозрение на коронавирус, об этом сообщил El Chiringuito TV.

По информации источника, руководство “сливочных“ недовольно тестом бразильца на Covid-19. Отмечается, что обследование показало отклонение от нормы. Клуб ожидает окончательные результаты тестирования. 

“Вопрос по Винисиусу... С тестом на коронавирус возникли проблемы. Сегодня вечером мы получим результат нового теста“, - заявил Зидан на пресс-конференции.

В текущем сезоне Винисиус провел 35 матчей за Реал, в которых забил пять голов и выполнил четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий Реала ушел на самоизоляцию после общения с другом, который заразился COVID-19.

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Теги: Винисиус Жуниор, Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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