Реал Сосьедад сыграл вничью с Леванте

Команды не смогли определить победителя.

Леванте и Реал Сосьедад разошлись миром Getty Images

Леванте разошелся миром с Реалом Сосьедад в рамках 34 тура чемпионата Испании. На точный удар Исака ответил Моралес.

Леванте - Реал Сосьедад 1:1

Голы: Моралес, 16 - Исак, 12

Леванте: Фернандес - Мирамон, Постиго (Робер, 83), Везу, Клерк - Рочина (Эрнани, 83), Радоя, Вукчевич (Мелеро, 72), Кампанья - Майорал (Леон, 89), Моралес (Рохер, 72)

Реал Сосьедад: Мойя - Горосабель, Элустондо, Ле Норманд, Муньос (Монреаль, 84) - Порту, Субименди (Льоренте, 54), Марино, Эдегор (Субельдия, 54) - Ойярсабаль (Барренечеа, 68), Исак (Виллиан, 84)

Предупреждения: Вукчевич, Постиго, Мелеро - Субименди, Элустондо