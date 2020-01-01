Реал Сосьедад сыграл вничью с Леванте
Команды не смогли определить победителя.
Леванте разошелся миром с Реалом Сосьедад в рамках 34 тура чемпионата Испании. На точный удар Исака ответил Моралес.
Леванте - Реал Сосьедад 1:1
Голы: Моралес, 16 - Исак, 12
Леванте: Фернандес - Мирамон, Постиго (Робер, 83), Везу, Клерк - Рочина (Эрнани, 83), Радоя, Вукчевич (Мелеро, 72), Кампанья - Майорал (Леон, 89), Моралес (Рохер, 72)
Реал Сосьедад: Мойя - Горосабель, Элустондо, Ле Норманд, Муньос (Монреаль, 84) - Порту, Субименди (Льоренте, 54), Марино, Эдегор (Субельдия, 54) - Ойярсабаль (Барренечеа, 68), Исак (Виллиан, 84)
Предупреждения: Вукчевич, Постиго, Мелеро - Субименди, Элустондо
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