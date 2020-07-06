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Бартомеу рассказал о судьбе Сетьена в Барселоне

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Наставник может показать себя в Лиге чемпионов.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу рассказал о судьбе наставника Кике Сетьена на посту главного тренера.

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“Я прекрасно знаю, что ходят различные слухи о Сетьене. Все что там говорится - это ложь. Сетьен проделывает отличную работу в клубе, мы полностью уверены в нем.

В Ла Лиге мы должны бороться до конца. Лидер может ошибиться, а затем будет и Лига чемпионов. В этом сезоне у нас еще остались вызовы“, - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Напомним, руководство Барселоны провело срочную встречу с Сетьеном.

Отметим, что футболисты команды попросили Хави возглавить клуб.

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Теги: Хосеп Бартомеу, Ла Лига, Барселона, чемпионат Испании, футбол, Кике Сетьен
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