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Фати забил 9000-й гол в истории Барселоны

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Юный талант вошел в историю клуба.
Ансу Фати
Ансу Фати
Getty Images

В рамках 34-го тура чемпионата Испании Барселона разгромила Вильярреал (4:1).

Четвертый гол “сине-гранатовых“ в матче забил 17-летний вингер Ансу Фати, который заменил Антуана Гризманна во втором тайме.

Юный футболист вошел в историю команды. Этот забитый мяч стал 9000-м в истории каталонского клуба. 

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вильярреал - Барселона.

Ранее стала известна судьба Фати в Барселоне.

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Теги: Ансу Фати, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол, достижение
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