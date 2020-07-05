Фати забил 9000-й гол в истории Барселоны
Юный талант вошел в историю клуба.
В рамках 34-го тура чемпионата Испании Барселона разгромила Вильярреал (4:1).
Четвертый гол “сине-гранатовых“ в матче забил 17-летний вингер Ансу Фати, который заменил Антуана Гризманна во втором тайме.
Юный футболист вошел в историю команды. Этот забитый мяч стал 9000-м в истории каталонского клуба.
M I L E S T O N E !— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2020
That strike by @ANSUFATI was the 9️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣th goal in Barça history!
💪🔵🔴 pic.twitter.com/J6jB3w6gMx
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вильярреал - Барселона.
Ранее стала известна судьба Фати в Барселоне.
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