Фати забил 9000-й гол в истории Барселоны

В рамках 34-го тура чемпионата Испании Барселона разгромила Вильярреал (4:1).

Четвертый гол “сине-гранатовых“ в матче забил 17-летний вингер Ансу Фати, который заменил Антуана Гризманна во втором тайме.

Юный футболист вошел в историю команды. Этот забитый мяч стал 9000-м в истории каталонского клуба.

M I L E S T O N E !



That strike by @ANSUFATI was the 9️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣th goal in Barça history!



💪🔵🔴 pic.twitter.com/J6jB3w6gMx