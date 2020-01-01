Вильярреал - Барселона 1:4 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

"Сине-гранатовые" борются за чемпионство.

Вильярреал - Барселона: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 33-го тура Ла Лиги Барселона уверенно разобралась с Вильярреалом.

“Сине-гранатовые“ вышли вперед в самом начале матча благодаря автоголу Торреса. Однако хозяева быстро отыгрались с помощью Морено.

Футболисты Барселоны не стали затягивать и еще дважды поразили ворота Асенхо шикарными забитыми мячами. Под конец матча Фати также отметился голом, принеся команде разгромную победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Вильярреал - Барселона 1:4

Голы: Морено, 13 - Торрес, 3 (авт.), Суарес, 20, Гризманн, 45, Фати, 87

Вильярреал: Асенхо - Гаспар, Альбиоль, Торрес, А. Морено - Чуквезе, Замбо-Ангисса, Иборра (Сориано, 46), Касорла (Тригерос, 56) - Ж. Морено (Гомес, 46), Алькасер (Бакка, 36, Ниньо, 73).



Барселона: тер Штеген - Семеду (Пуч, 60), Пике (Араухо, 82), Ленгле, Альба - Роберто, Бускетс (Брайтвейт, 73), Видаль - Месси, Суарес (Ракитич, 60), Гризманн (Фати, 73).

Предупреждения: Торрес