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Зидан: Хамес отказался участвовать в матче против Атлетика

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Француз не захотел говорить о колумбийце.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал, почему в заявке на матч с Атлетиком (1:0) отсутствовал полузащитник Хамес Родригес.

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“Хамес отказался играть против Атлетика. Такое решение он принял самостоятельно. Причины этого поступка останутся между нами. Я об этом не намерен говорить больше“, - цитирует Зидана Goal.

В текущем сезоне Хамес провел 14 матчей за Реал, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Атлетик - Реал.

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Теги: Зинедин Зидан, Хамес Родригес, Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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