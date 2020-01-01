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Барселона уничтожила Вильярреал

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Каталонский клуб продолжает борьбу за чемпионство.
Барселона расправилась с соперником
Барселона расправилась с соперником
Getty Images

Барселона добыла важную победу над Вильярреалом в рамках 34-го тура чемпионата Испании.

Счет каталонский клуб открыл на третьей минуте, когда Торрес срезал мяч в собственные ворота. “Желтая субмарина“ сравняла уже на 13-й, когда Морено добил круглого в ворота после удара Санти Касорлы.

В средине тайма Суарес вновь вывел “сине-гранатовых“, забив отличный гол. Под конец тайма Гризманн шикарным ударом увеличил преимущество клуба. Окончательный счет в матче установил Фати, который поразил ворота соперника на 87-й.

Отметим, благодаря этой победе Барселона продолжает борьбу за чемпионство, имея в активе 73 очка. Вильярреал с 54 баллами борется за место в Лиге Европы.

Вильярреал - Барселона 1:4
Голы: Морено, 13 - Торрес, 3 (авт.), Суарес, 20, Гризманн, 45, Фати, 87

Вильярреал: Асенхо - Гаспар, Альбиоль, Торрес, А. Морено - Чуквезе, Замбо-Ангисса, Иборра (Сориано, 46), Касорла (Тригерос, 56) - Ж. Морено (Гомес, 46), Алькасер (Бакка, 36, Ниньо, 73).

Барселона: тер Штеген - Семеду (Пуч, 60), Пике (Араухо, 82), Ленгле, Альба - Роберто, Бускетс (Брайтвейт, 73), Видаль - Месси, Суарес (Ракитич, 60), Гризманн (Фати, 73).

Предупреждения: Торрес

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Теги: Барселона, Вильярреал, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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