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Зидан: Я устал от разговоров о том, что мы побеждаем благодаря судьям

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Французский специалист заявил, что его команда заслуживает уважения.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал победу над Атлетиком (1:0) в рамках 34 тура чемпионата Испании.

“Я устал от разговоров о том, что мы побеждаем благодаря судьям. Все так и останется, но футболисты заслуживают уважения. Никто не сможет отвлечь нас от нашей цели.

Мы не можем расслабляться или начинать думать о титуле, пока мы не обеспечим себе чемпионство математически. Это очень важная победа. Игра против Атлетика была упорной и интенсивной.

Наша мощь меня очень радует. Мы демонстрируем надежность и баланс при потере мяча. У нас все хорошо. Нам не хватало яркости в атаке, мы можем прибавить в этом, но прочность нашей обороны очень важна“, - цитирует Зидана Marca.

Смотрите также видео гола и обзор матча Атлетик - Реал.

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Теги: футбол, Зинедин Зидан, Реал, чемпионат Испании, Ла Лига
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