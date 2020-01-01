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Атлетик - Реал 0:1 видео гола и обзор матча чемпионата Испании

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"Сливочные" добыли минимальную победу.

Атлетик - Реал: видео гола и обзор матча
Атлетик - Реал: видео гола и обзор матча
Getty Images

Реал обыграл Атлетик в рамках 34 тура чемпионата Испании. Единственный гол в свой актив записал капитан мадридцев Серхио Рамос.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Атлетик - Реал:

Атлетик - Реал 0:1
Гол: Рамос, 73 (с пенальти)

Атлетик: Симон - Капа, Альварес (Нуньес, 21), Мартинес, Берчиче - Муниаин, Лопес (Весга, 63), Д. Гарсия (Сансет, 78), Кордоба (Де Маркос, 63) - Вильямс (Вильялибре, 78), Р. Гарсия

Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитан, Рамос, Марсело - Модрич, Каземиро, Вальверде (Кроос, 85) - Родриго (Васкес, 74), Бензема (Йович, 90+4), Асенсио (Винисиус, 74)

Предупреждения: Р. Гарсия, Д. Гарсия, Муниаин, Берчиче - Рамос, Каземиро

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Теги: футбол, Реал, Атлетик, чемпионат Испании, Ла Лига, видео голов, обзор матча
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