Реал добыл непростую победу над Атлетиком
Единственный гол на счету Серхио Рамоса.
Атлетик уступил Реалу в рамках 34 тура чемпионата Испании. Победу “сливочным“ принес гол Серхио Рамоса, который успешно реализовал пенальти.
Атлетик - Реал 0:1
Гол: Рамос, 73 (с пенальти)
Атлетик: Симон - Капа, Альварес (Нуньес, 21), Мартинес, Берчиче - Муниаин, Лопес (Весга, 63), Д. Гарсия (Сансет, 78), Кордоба (Де Маркос, 63) - Вильямс (Вильялибре, 78), Р. Гарсия
Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитан, Рамос, Марсело - Модрич, Каземиро, Вальверде (Кроос, 85) - Родриго (Васкес, 74), Бензема (Йович, 90+4), Асенсио (Винисиус, 74)
Предупреждения: Р. Гарсия, Д. Гарсия, Муниаин, Берчиче - Рамос, Каземиро
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