Месси разочарован работой президента Барселоны

Аргентинец не хочет уходить с клуба.

Лидер Барселоны Лионель Месси не намерен покидать каталонский клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает Goal.

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По информации источника, аргентинский нападающий не хочет уходить из Барселоны. Однако футболист разочарован действиями руководства клуба. Отмечается, что Месси недоволен работой президента команды Хосепа Бартомеу.

Кроме того, аргентинец может повлиять на будущее функционера во глава “сине-гранатовых“.

В текущем сезоне Месси провел 37 матчей за Барселону, в которых забил 27 голов и отдал 22 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что игроки Барселоны попросили Хави возглавить клуб.