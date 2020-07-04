Зидан: Надеюсь, что Азар вернется до конца сезона

Бельгиец получил болезненный удар по ноге.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан высказался о состоянии вингера мадридского клуба Эдене Азара, который отсутствует в заявке “сливочных“ в последних матчах.

“Азару сейчас тяжело, у него трудные времена. Мы не хотим им рисковать, и он согласен с этим. Надеюсь, это мелочь, и мы сможем увидеть его снова до конца сезона.

Он отсутствовал в течение трех или четырех дней, но я надеюсь, что он справится с этим быстро. Мы не знаем ничего, кроме того, что он получил сильный удар в матче с Эспаньолом. Сейчас известно, сколько пропустит Азар. Это вопрос дней“, - цитирует Зидана Mundo Deportivo.

Ранее специалист высказался о борьбе за чемпионство в Ла Лиге.