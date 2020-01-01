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Лунин отбил пенальти, однако Овьедо уступил лидеру Сегунды

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Украинец трижды парировал одиннадцатиметровые удары в текущем сезоне.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

В рамках 38-го тура Сегунды Реал Овьедо дома проиграл лидеру чемпионата Кадису.

На 11-й минуте гости получили право на пенальти, который уверенно отразил вратарь Овьедо Андрей Лунин. Отметим, что Андрей уже в третий раз парировал удар с одиннадцатиметровой отметки в текущем сезоне.

Однако Кадис все же сумел поразить ворота украинца в первом тайме. Во втором тайме гости удвоили преимущество. Реал Овьедо так и не сумел забить гол в поединке.

Отметим, что Кадис благодаря победе остался на первом месте чемпионата, а Овьедо занимает 16-е месте, но от зоны вылета команду отделяют только дополнительные показатели.

Кадис - Овьедо 2:0
Голы: Лосано, 44, 51.

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Теги: Андрей Лунин, Сегунда, чемпионат Испании, Реал Овьедо, футбол
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