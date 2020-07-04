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Сетьен - об уходе Месии: Это спекуляции

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Специалист отметил, что ему нечего сказать на эту тему.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал информацию СМИ о том, что здезда команды Лионель Месси может покинуть клуб в 2021 году.

“Я не хочу спекулировать на этой теме, но скажу, что от Месси я ничего такого не слышал. Так что мне нечего вам сказать. Но я вижу ситуацию с Лео хорошей, так что все это - спекуляции“, - приводит слова Сетьена AS.

Отметим, что недавно Месси достиг отметки в 700 голов за карьеру.

Ранее сообщалось, что наставник Реала Зинедин Зидан прокомментировал возможный уход Лионеля Месси из Барселоны.

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Теги: Лионель Месси, Кике Сетьен, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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