Сетьен - об уходе Месии: Это спекуляции

Специалист отметил, что ему нечего сказать на эту тему.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал информацию СМИ о том, что здезда команды Лионель Месси может покинуть клуб в 2021 году.

“Я не хочу спекулировать на этой теме, но скажу, что от Месси я ничего такого не слышал. Так что мне нечего вам сказать. Но я вижу ситуацию с Лео хорошей, так что все это - спекуляции“, - приводит слова Сетьена AS.

Отметим, что недавно Месси достиг отметки в 700 голов за карьеру.

Ранее сообщалось, что наставник Реала Зинедин Зидан прокомментировал возможный уход Лионеля Месси из Барселоны.