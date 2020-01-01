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Атлетико - Мальорка 3:0 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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Мадридский Атлетико одержал уверенную победу над Мальоркой.

Атлетико - Мальорка: видео голов
Атлетико - Мальорка: видео голов
Getty Images

В матче 34-го тура чемпионата Испании Атлетико на своем поле добыл уверенную победу над Мальоркой, отправив три безответных гола в ворота соперника.

Дублем в этом поединке отличился форвард “матрасников“ Альваро Мората, забив оба мяча еще в первом тайме, причем один гол - с пенальти. Еще один мяч себе в актив записал Коке, который на 79-й минуте установил окончательный счет в матче.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетико - Мальорка:

Атлетико - Мальорка 3:0
Голы: Мората, 29 (пен.), 45+5; Коке, 79.

Атлетико: Облак - Триппьер, Хименес, Савич, Ману Санчес (Лоди, 62) - Карраско (Витоло, 55), Сауль (Партей, 80), Коке, Льоренте - Фелиш (Корреа, 55), Мората (Диего Коста, 62).

Мальорка: Маноло Рейна - Фран Гамес (Састре, 70), Седлар, Раильо, Посо - Дани Родригес, Баба (Чаварриа, 80), Фебас (Севилья, 57), Трайковски (Лаго, 57) - Кучо Эрнандес (Пратс, 70), Кубо.

Предупреждения: Сауль, Диего Коста - Седлар.

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Теги: Атлетико, Атлетико Мадрид, Мальорка, чемпионат Испании по футболу, видео голов, обзор матча, чемпионат Испании, футбол, Ла Лига
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