Игроков Барселоны внепланово проверили на допинг

Шесть футболистов первой команды прошли тестирование на допинг.

Антуан Гризманн и Артуро Видаль сдали тесты на допинг Getty Images

Антидопинговая служба УЕФА внепланово посетила тренировочную базу каталонской Барселоны.

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Как сообщает Mundo Deportivo, представители службы присутствовали на тренировке первой команды, а также взяли пробы у шести футболистов - полузащитников Артуро Видаля, Серхио Бускетса, Ивана Ракитича, Рикарда Пуча и нападающих Ансу Фати и Антуана Гризманна.

Отметим, что на данный момент "сине-гранатовые" занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от мадридского Реала на четыре очка.

Ранее сообщалось, что футболисты Барселоны попросили Хави возглавить клуб.