Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Футболисты Барселоны попросили Хави возглавить клуб

Комментариев: 0
Легенда может вернуться в команду.
Хави
Хави
Getty Images

Бывший футболист Барселоны, который ныне работает в катарском Аль-Садд, Хави может возглавить каталонский клуб.

Читай также: Руководство Барселоны провело срочную встречу с Сетьеном

Как сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеска Агилара, несколько ключевых игроков Барселоны обратились к Хави с просьбой принять предложение клуба и стать главным тренером команды.

Отмечается, что Хави не хочет вести переговоры с руководством “сине-гранатовых“, пока команду возглавляет Кике Сетьен.

Испанец считает это неуважением к наставнику, а также хочет расстаться с катарским клубом на хорошей ноте, поэтому сейчас сосредоточен на работе в Аль-Садде.

Ранее сообщалось, что Месси может покинуть Барселону после 2021 года.

Поделись:
Теги: Хави, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь