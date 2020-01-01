Футболисты Барселоны попросили Хави возглавить клуб
Легенда может вернуться в команду.
Бывший футболист Барселоны, который ныне работает в катарском Аль-Садд, Хави может возглавить каталонский клуб.
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Как сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеска Агилара, несколько ключевых игроков Барселоны обратились к Хави с просьбой принять предложение клуба и стать главным тренером команды.
Отмечается, что Хави не хочет вести переговоры с руководством “сине-гранатовых“, пока команду возглавляет Кике Сетьен.
Испанец считает это неуважением к наставнику, а также хочет расстаться с катарским клубом на хорошей ноте, поэтому сейчас сосредоточен на работе в Аль-Садде.
Ранее сообщалось, что Месси может покинуть Барселону после 2021 года.
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