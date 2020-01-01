Футболисты Барселоны попросили Хави возглавить клуб

Легенда может вернуться в команду.

Бывший футболист Барселоны, который ныне работает в катарском Аль-Садд, Хави может возглавить каталонский клуб.

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Как сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеска Агилара, несколько ключевых игроков Барселоны обратились к Хави с просьбой принять предложение клуба и стать главным тренером команды.

Отмечается, что Хави не хочет вести переговоры с руководством “сине-гранатовых“, пока команду возглавляет Кике Сетьен.

Испанец считает это неуважением к наставнику, а также хочет расстаться с катарским клубом на хорошей ноте, поэтому сейчас сосредоточен на работе в Аль-Садде.

Ранее сообщалось, что Месси может покинуть Барселону после 2021 года.