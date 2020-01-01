Зидан высказался о возможном уходе Месси с Барселоны

Француз хочет, чтобы аргентинец остался в Испании.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мнением о возможном уходе игрока Барселоны Лионеля Месси с каталонского клуба.

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“Я не знаю, что может произойти дальше. Он давно выступает в чемпионате Испании, и нам нравится, когда здесь играют лучшие футболисты. Что случится дальше с Месси, я сказать не могу“, - приводит слова Зидана Marca.

Отметим, что Месси может покинуть Барселону в 2021 году в качестве свободного агента.

В текущем сезоне аргентинец провел 37 матчей за “сине-гранатовых“, в которых забил 27 голов и отдал 22 голевые передачи.

Напомним, Рамос принес Реалу победу в своем юбилейном матче за клуб.