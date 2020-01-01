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Реал - Хетафе 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Испании

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Серхио Рамос принес своей команде победу.

Реал - Хетафе: видео гола и обзор матча
Реал - Хетафе: видео гола и обзор матча
Getty Images

Реал одержал минимальную победу над Хетафе в рамках 33 тура чемпионата Испании. Единственным голом отметился капитан “сливочных“ Серхио Рамос.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Хетафе:

Реал - Хетафе 1:0
Гол: Рамос, 79 (с пенальти).

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан (Милитан, 33), Рамос, Менди - Модрич (Вальверде, 63), Каземиро, Кроос - Иско (Родриго, 64) - Бензема (М. Диас, 90+2), Винисиус (Асенсио, 63).

Хетафе: Сория - Суарес (Хасон, 76), Даконам, Эчейта, Оливера - Ньом, Максимович, Тимор (Фажр, 84), Арамбарри (А. Родригес, 84), Кукурелья (Дуро, 69) - Мата (Молина, 75).

Предупреждения: Карвахаль, Рамос, Модрич, Милитан, М. Диас - Тимор, Ньом, Суарес, Мата, Арамбарри.

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Теги: футбол, Хетафе, Реал, чемпионат Испании, Ла Лига, видео гола, обзор матча
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