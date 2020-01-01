Реал - Хетафе 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Испании
Серхио Рамос принес своей команде победу.
Реал одержал минимальную победу над Хетафе в рамках 33 тура чемпионата Испании. Единственным голом отметился капитан “сливочных“ Серхио Рамос.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Хетафе:
Реал - Хетафе 1:0
Гол: Рамос, 79 (с пенальти).
Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан (Милитан, 33), Рамос, Менди - Модрич (Вальверде, 63), Каземиро, Кроос - Иско (Родриго, 64) - Бензема (М. Диас, 90+2), Винисиус (Асенсио, 63).
Хетафе: Сория - Суарес (Хасон, 76), Даконам, Эчейта, Оливера - Ньом, Максимович, Тимор (Фажр, 84), Арамбарри (А. Родригес, 84), Кукурелья (Дуро, 69) - Мата (Молина, 75).
Предупреждения: Карвахаль, Рамос, Модрич, Милитан, М. Диас - Тимор, Ньом, Суарес, Мата, Арамбарри.
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