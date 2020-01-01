"Мы можем делать с клубом все, что захотим" : Дочь владельца Валенсии ответила на критику
Болельщики испанского клуба недовольны руководством команды.
Ким Лим, дочь владельца Валенсии Питера Лима, отреагировала на критику болельщиков клуба, которые недовольны последними результатами команды. Отметим, что “летучие мыши“ на данный момент занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
“Некоторые фанаты Валенсии ругаются и проклинают мою семью и меня. Разве они не понимают? Клуб наш, и мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не может ничего сказать“, - написала девушка в Instagram Stories, и позже удалила сообщение.
Напомним, ранее Валенсия уволила второго тренера за сезон.
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