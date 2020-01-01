"Мы можем делать с клубом все, что захотим" : Дочь владельца Валенсии ответила на критику

Болельщики испанского клуба недовольны руководством команды.

Ким Лим www.instagram.com/kimlimhl

Ким Лим, дочь владельца Валенсии Питера Лима, отреагировала на критику болельщиков клуба, которые недовольны последними результатами команды. Отметим, что “летучие мыши“ на данный момент занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

“Некоторые фанаты Валенсии ругаются и проклинают мою семью и меня. Разве они не понимают? Клуб наш, и мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не может ничего сказать“, - написала девушка в Instagram Stories, и позже удалила сообщение.

www.instagram.com/kimlimhl

Напомним, ранее Валенсия уволила второго тренера за сезон.