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Месси может покинуть Барселону после 2021 года

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Аргентинец приостановил переговоры о новом контракте с каталонцами.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Капитан Барселоны Лионель Месси хочет покинуть команду в следующем году. Об этом сообщает Cadena SER.

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Отмечается, что футболист прервал переговоры по новому контракту с клубом. Аргентинец недоволен слухами о том, что, что он якобы является инициатором конфликтов в стане каталонцев.

Также Лионелю не нравится трансферная политика “сине-гранатовых“, которая не в состоянии предоставить игроку более сильных партнеров по команде.

Отмечается, что футболист может покинуть команду в 2021 году в качестве свободного агента.

В этом сезоне Месси провел 37 матчей за Барселону, где забил 27 голов и отдал 22 ассиста.

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Теги: футбол, Лионель Месси, чемпионат Испании, Ла Лига, Барселона
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