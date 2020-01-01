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Ассист Зозули помог Альбасете добыть ничью с Алькорконом

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Украинец отметился результативным действием в очередном матче Сегунды.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
albacetebalompie.es

Альбасете сыграл вничью с Алькорконом в рамках 37 тура Сегунды.

Гости забили первыми - уже 9-й минуте отметился Сандаса. В середине второго тайма Альбасете ответил точным ударом Дани Охеды. Результативную передачу на футболиста отдал Роман Зозуля.

Украинец стал лучшим игроком своей команды по версии SofaScore. Роман нанес два точных удара по воротам соперника, а также выиграл шесть воздушных дуэлей. Кроме того, точность его передач составила 58%.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Альбасете - Алькоркон:

Отметим, что последний раз Роман Зозуля забивал в октябре 2019 года.

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Теги: футбол, Роман Зозуля, Альбасете, Алькоркон, Сегунда
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