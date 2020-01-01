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Ривалдо - о Гризманне: Он не в лучшей форме или это был плохой трансфер для Барселоны

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Бразилец не понимает, почему футболисту дают так мало игрового времени.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Бывший игрок Барселоны Ривалдо прокомментировал положение форварда Антуана Гризманна в команде.

“Я не понимаю, почему чемпион мира в составе сборной Франции, футболист, который был звездой Атлетико много лет, и многомиллионный трансфер для Барселоны выходит только на последних минутах такого важного поединка.

Это показывает, что в команде не так все хорошо. Если Антуан не участвует в матче такой важности, предполагается, что он не в лучшей форме и, возможно, что это был плохой трансфер.

Текущая ситуация в Барселоне немного беспокоит. Все может закончиться тем, что они не станут чемпионами“, - написал Ривалдо в своей колонке для Betfair

Ранее Кике Сетьен заявил, что ему нелегко найти место на поле Гризманну, не дестабилизируя команду.

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Теги: футбол, Антуан Гризманн, Барселона, Ривалдо, чемпионат Испании, Ла Лига
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