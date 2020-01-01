Бетис - Вильярреал 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Вильярреал в рамках 33-го тура чемпионата Испании отправился в гости к Бетису, где продолжил свою удачную серию после карантина.
Жерар Морено в этом поединке отличился дублем, и, тем самым, принес “желтой субмарине“ уверенную победу. Отметим, что вторую половину встречи Бетис играл вдесятером - удаление заработал Фекир.
Теперь Вильярреал находится на пятой строчке турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от Севильи на три пункта.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бетис - Вильярреал:
Бетис - Вильярреал 0:2
Голы: Ж. Морено, 7, 30
Бетис: Роблес - Манди, Бартра (Хуанми, 46), Сидней - Эмерсон, Каналес (Аленья, 63), Родригес (Гонсалес, 87), Педраса - Фекир, Гуардадо (Хоакин, 78) - Иглесиас (Тельо, 78).
Вильярреал: Асенхо - Пенья, Альбиоль, Торрес, А. Морено - Гомес (Касорла, 64), Тригерос (Морланес, 80), Замбо-Ангисса (Бруно, 63), Онтиверос - Бакка (Чуквезе, 80), Ж. Морено (Алькасер, 55).
Предупреждения: Бартра, Фекир, Родригес - А. Морено.
Удаление: Фекир, 45+3.
Полная версия правил