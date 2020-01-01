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Бетис - Вильярреал 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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Бетис на своем поле проиграл Вильярреалу, пропустив два гола.

Бетис - Вильярреал: видео голов
Бетис - Вильярреал: видео голов
Getty Images

Вильярреал в рамках 33-го тура чемпионата Испании отправился в гости к Бетису, где продолжил свою удачную серию после карантина.

Жерар Морено в этом поединке отличился дублем, и, тем самым, принес “желтой субмарине“ уверенную победу. Отметим, что вторую половину встречи Бетис играл вдесятером - удаление заработал Фекир.

Теперь Вильярреал находится на пятой строчке турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от Севильи на три пункта.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бетис - Вильярреал:

Бетис - Вильярреал 0:2
Голы: Ж. Морено, 7, 30

Бетис: Роблес - Манди, Бартра (Хуанми, 46), Сидней - Эмерсон, Каналес (Аленья, 63), Родригес (Гонсалес, 87), Педраса - Фекир, Гуардадо (Хоакин, 78) - Иглесиас (Тельо, 78).

Вильярреал: Асенхо - Пенья, Альбиоль, Торрес, А. Морено - Гомес (Касорла, 64), Тригерос (Морланес, 80), Замбо-Ангисса (Бруно, 63), Онтиверос - Бакка (Чуквезе, 80), Ж. Морено (Алькасер, 55).

Предупреждения: Бартра, Фекир, Родригес - А. Морено.

Удаление: Фекир, 45+3.

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Теги: Бетис, Вильярреал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, видео голов, обзор матча, чемпионат Испании
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