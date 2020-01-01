Валенсия - Атлетик 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Атлетик без проблем одержал выездную победу.

Валенсия - Атлетик: видео голов Getty Images

В матче 33-го тура чемпионата Испании Валенсия на своем поле уступила Атлетику со счетом 0:2.

Дублем в этом поединке отличился Рауль Гарсия, который забил по голу в каждом из таймов. Стоит сказать, что для “летучих мышей“ этот поединок стал первым после увольнения главного тренера Альберта Селадеса. Сейчас его функции временно исполняет Ворро.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Валенсия - Атлетик:

Валенсия - Атлетик 0:2

Голы: Рауль Гарсия, 13, 47.

Валенсия: Силессен - Флоренци (Васс, 84), Габриэль, Диахаби, Хауме Коста - Торрес (Черышев, 62), Парехо (Ману Вальехо, 84), Кондогбия, Гедеш (Солер, 62) - Гомес (Гамейро, 74), Родриго.

Атлетик: Симон - Капа, Йерай, Иньиго, Юри - Дани Гарсия, Унаи Лопес (Вильялибре, 66) - Вильямс (Весга, 66), Муниаин (Де Маркос, 82), Кордоба - Рауль Гарсия (Санкет, 82).

Предупреждения: Диахаби.