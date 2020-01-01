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Зидан не включил Азара в заявку на матч против Хетафе

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По словам наставника, он решил дать отдохнуть бельгийскому футболисту.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

В матче 33-го тура чемпионата Испании мадридский Реал примет Хетафе. Этот поединок пропустит один из лидеров "сливочных" - полузащитник Эден Азар.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан отметил, что решил дать бельгийцу передохнуть, чтобы не допустить у него рецидива травм.

"Эден - значимый игрок для нас, но сохраняйте спокойствие. У Эдена были трудные времена, когда он не играл, и теперь продвигаться нужно постепенно.

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Сейчас мы на шаг впереди Барселоны, но это все. У нас шесть матчей впереди, это - 18 очков. Математически, мы еще не чемпионы, и нужно проявлять уважение к соперникам, они будут бороться до конца", - приводит слова Зидана ESPN.

Ранее Зинедин Зидан рассказал, что Серхио Рамос должен закончить карьеру в Реале.

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Теги: Эден Азар, Зинедин Зидан, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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