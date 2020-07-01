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Сетьен: Нелегко найти место на поле Гризманну, не дестабилизируя команду

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Наставник каталонцев не собирается извиняться перед французом.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал тот факт, что нападающий команды Антуан Гризманн получает малое количество игрового времени.

“Я поговорю с Гризманном. Не буду извиняться перед ним, но я понимаю, что он может чувствовать себя плохо. Мне тоже жаль его, потому что он отличный профессионал и хороший человек.

Рики Пуч хорошо работал, Суареса всегда нужно держать на поле, Лео - тоже. Нелегко найти место Гризманну, не дестабилизируя команду“, - цитирует специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, Барселона вновь потеряла очки, сыграв вничью с Атлетико. Смотрите также видео голов и обзор матча чемпионата Испании.

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Теги: футбол, Кике Сетьен, Антуан Гризманн, Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига
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