Зидан: Мы еще не выиграли титул, борьба продолжается

Французский специалист отметил, что его команда пока еще ничего не выиграла.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан оценил шансы своей команды в борьбе за чемпионство в чемпионате Испании, учитывая последние неудачи Барселоны.

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“Мы еще ничего не выиграли, и я говорил об этом игрокам. Гонка за титул не завершена, а наш соперник будет бороться до конца. Играть еще 6 туров, а это 18 очков.

У нас нет чувства самоуверенности и никто не говорит, что мы уже выиграли“, - цитирует специалиста Marca.

На данный момент Реал возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая каталонцев на один пункт. У “сливочных“ также есть одна игра в запасе.