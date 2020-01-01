Пьянич - о подписании контракта с Барселоной: Я горжусь не только собой, но и всей Боснией

Футболист счастлив переходу в стан каталонцев.

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич прокомментировал подписание контракта с Барселоной, к которой он присоединится в следующем сезоне.

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“Барселона - один из крупнейших клубов в мире, и выступать за них - высшее достижение для любого игрока.

Это моя мечта. Я счастлив, горжусь не только мной, но и моей семьей и всей Боснией. Я никогда не забуду, откуда я пришел“, - приводит слова Пьянича Diario Sport.

Напомним, что босниец подписал контракт до июня 2024 года. Сумма отступных составляет 400 миллионов евро.