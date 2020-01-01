Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пьянич - о подписании контракта с Барселоной: Я горжусь не только собой, но и всей Боснией

Комментариев: 0
Футболист счастлив переходу в стан каталонцев.
Миралем Пьянич
Миралем Пьянич
Getty Images

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич прокомментировал подписание контракта с Барселоной, к которой он присоединится в следующем сезоне.

Читай также: Пьянич: Отдам все ради Барселоны

“Барселона - один из крупнейших клубов в мире, и выступать за них - высшее достижение для любого игрока.

Это моя мечта. Я счастлив, горжусь не только мной, но и моей семьей и всей Боснией. Я никогда не забуду, откуда я пришел“, - приводит слова Пьянича Diario Sport.

Напомним, что босниец подписал контракт до июня 2024 года. Сумма отступных составляет 400 миллионов евро.

Поделись:
Теги: футбол, Миралем Пьянич, Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь