Леганес - Севилья 0:3 видео голов и обзор матча Ла Лиги

Севилья не заметила Леганес в очередном туре чемпионата страны по футболу.

Леганес - Севилья: видео голов Getty Images

В матче 33-го тура чемпионата Испании Севилья на выезде уверенно разобралась с Леганесом, забив три безответных гола в ворота соперника.

Дублем в этом поединке отметился Торрес, а еще один мяч себе в актив записал Эль Хаддади.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Леганес - Севилья:

Леганес - Севилья 0:3

Голы: Торрес, 23, 35, Эль Хаддади, 82.

Леганес: Куэльяр - Росалес, Омеруо (Авазием, 7), Бустинса, Сильва - Ресио (Ассале, 55), Амаду, Меса (Руибаль, 55) - Авильес (Перес, 55), Сальватьерра - Герреро.

Севилья: Вацлик - Навас (Гомес, 87), Кунде, Диего Карлос, Регилон - Торрес (Эль-Хаддади, 72), Гудель, Жордан (Фернандо, 71) - Сусо (Банега, 62), Эн Незири (Де Йонг, 87), Окампос.

Предупреждения: Амаду, Меса, Росалес, Ману - Кунде, Гудель, Жордан.