Мальорка - Сельта 5:1 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Мальорка крупно обыграла Сельту на своем поле.

Мальорка - Сельта: видео голов Getty Images

В матче 33-го тура Ла Лиги Мальорка на своем поле уничтожила Сельту со счетом 5:1.

Еще в первом тайме хозяева отправили три мяча в ворота соперника, на что Мальорка ответила точным ударом с пенальти на старте второй половины встречи. Впрочем, отыгранный один мяч ничего не изменил, более того, гости пропустили еще два гола и уехали домой без очков.

Мальорка по-прежнему находится в зоне вылета, но отставание от Сельты, расположившейся 17-й в турнирной таблице, сократилось до 5 очков, так что шансы на спасение еще есть.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мальорка - Сельта:

Мальорка - Сельта 5:1

Голы: Будимир, 13, 52 (с пен.), Эрнандес, 27, Посо, 40, Севилья, 60 - Аспас, 50 (с пен.).

Мальорка: Рейна, Раильо, Вальент, Лумор (Гамес, 42), Баба, Посо, Севилья (Трайковски, 83), Дани Родригес (Фебас, 74), Кубо (Лаго Джуниор, 83), Эрнандес, Будимир (Чаваррия, 75).

Сельта: Рубен Бланко, Араухо, Мурильо, Оласа, Васкес (Фернандес, 71), Рафинья (Айду, 71), Йокушлу (Смолов, 46), Брадарич, Денис Суарес (Нолито, 28), Аспас, Санти Мина (Мендес, 62).

Предупреждения: Вальент, Будимир, Фернандес, Мурильо, Гамес.