Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Марадона может встать у руля сборной Испании

Комментариев: 0
Переговоры с именитым аргентинцем ведет кандидат на пост президента Федерации футбола Испании.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Главный тренер аргентинского клуба Химнасия Ла-Плата Диего Марадона может возглавить сборную Испании.

Читай также: Марадона хочет видеть в своем клубе Роналдиньо

По информациисMarca, такое будет возможно только в том случае, если президентом Федерации футбола Испании станет Антонио Торрес, который соперничает за этот пост с действующим президентом федерации Луисом Рубиалесом.

Как отмечает источник, Торрес подтвердил переговоры с Марадоной о должности в "красной фурии", а также рассказал, что достиг предварительной договоренности с представителями аргентинца.

В случае, если Марадона все же станет главным тренером сборной Испании, то перед ним будет стоять задача вывести команду в финал Евро-2022.

Ранее сообщалось, что Диего Марадона продлил контракт с Химнасией до 2021 года.

Поделись:
Теги: Диего Марадона, сборная Испании по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь