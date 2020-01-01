Марадона может встать у руля сборной Испании

Переговоры с именитым аргентинцем ведет кандидат на пост президента Федерации футбола Испании.

Главный тренер аргентинского клуба Химнасия Ла-Плата Диего Марадона может возглавить сборную Испании.

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По информациисMarca, такое будет возможно только в том случае, если президентом Федерации футбола Испании станет Антонио Торрес, который соперничает за этот пост с действующим президентом федерации Луисом Рубиалесом.

Как отмечает источник, Торрес подтвердил переговоры с Марадоной о должности в "красной фурии", а также рассказал, что достиг предварительной договоренности с представителями аргентинца.

В случае, если Марадона все же станет главным тренером сборной Испании, то перед ним будет стоять задача вывести команду в финал Евро-2022.

Ранее сообщалось, что Диего Марадона продлил контракт с Химнасией до 2021 года.