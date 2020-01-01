Барселона - Атлетико 2:2 видео голов и обзор матча Ла Лиги

Барселона не сумела на своем поле одержать победу над Атлетико.

Барселона - Атлетико: видео голов Getty Images

В матче 33-го тура чемпионата Испании Барселона потеряла очки, сыграв на своем поле вничью с Атлетико.

Встреча завершилась со счетом 2:2 - "матрасники" забили оба своих гола с пенальти, а каталонцы один мяч отправили в сетку с "точки", а с одним им помог Коста, забивший в свои ворота.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Атлетико:

Барселона - Атлетико 2:2

Голы: Коста, 11 (автогол), Месси, 50 (с пен.) - Сауль, 19 (с пен.), 62 (с пен.)

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба – Видаль (Гризманн, 90), Бускетс (Фати, 86), Ракитич (Роберто, 63) - Пуч - Месси, Суарес

Атлетико: Облак - Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди – Льоренте (Фелиш, 69), Партей, Сауль, Феррейра (Витоло, 85) - Корреа (Лемар, 85), Коста (Мората. 76)

Предупреждения: тер Штеген, Пике, Месси - Сауль, Фелипе, Коста, Карраско, Лемар