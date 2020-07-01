Бускетс: Эта ничья усложнила нам борьбу за титул

Хавбек отметил, что Реал вряд ли будет терять очки.

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс высказался по поводу ничейного результата в матче против Атлетико (2:2).

"Эта ничья усложнила нам борьбу за титул. Мы дали слишком большую фору. Да, мы будем бороться, пока у нас есть математические шансы, но понимаем, что будет сложно.

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Нас наказали двумя пенальти, это непросто. Каждая команда хочет, чтобы ВАР принимал решения в их пользу, и я не могу оценивать эти решения.

Мы теряем очки после возобновления Ла Лиги, и еще сильнее отстанем от Реала, если они свой матч выиграют. Но нужно пытаться побеждать в следующих матчах, ведь маловероятно, что Реал будет терять очки, они действительно хороши", - цитирует Бускетса Marca.

Ранее эмоциями от матча против Атлетико поделился главный тренер Барселоны Кике Сетьен.