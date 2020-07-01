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Бускетс: Эта ничья усложнила нам борьбу за титул

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Хавбек отметил, что Реал вряд ли будет терять очки.
Серхио Бускетс
Серхио Бускетс
Getty Images

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс высказался по поводу ничейного результата в матче против Атлетико (2:2).

"Эта ничья усложнила нам борьбу за титул. Мы дали слишком большую фору. Да, мы будем бороться, пока у нас есть математические шансы, но понимаем, что будет сложно. 

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Нас наказали двумя пенальти, это непросто. Каждая команда хочет, чтобы ВАР принимал решения в их пользу, и я не могу оценивать эти решения.

Мы теряем очки после возобновления Ла Лиги, и еще сильнее отстанем от Реала, если они свой матч выиграют. Но нужно пытаться побеждать в следующих матчах, ведь маловероятно, что Реал будет терять очки, они действительно хороши", - цитирует Бускетса Marca.

Ранее эмоциями от матча против Атлетико поделился главный тренер Барселоны Кике Сетьен.

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Теги: Серхио Бускетс, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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