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Симеоне: Мы отлично поработали, я счастлив

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Наставника "матрасников" устраивает результат матча против каталонского клуба.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне подвел итоги матча против Барселоны, который завершился вничью (2:2).

"Мы уважаем Барселону за качество, которое у них есть. Мы отыграли также, как и обычно, и получили соответствующий результат. Мы хорошо начали. Их цель - компактная изолированная игра, а нам нужно было создавать сложную игру против соперника, который умеет контролировать мяч.

Мы действительно старались до конца. Это отличная работа, и команда показала, что она может конкурировать с Барселоной. Я счастлив", - приводит слова Симеоне Goal.

Ранее эмоциями от матча поделился главный тренер Барселоны Кике Сетьен.

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Теги: Диего Симеоне, Атлетико, Атлетико Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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