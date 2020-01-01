Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сетьен: Мне грустно, нам становится сложнее и сложнее

Комментариев: 0
Специалист отметил, что доволен игрой команды.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился своим впечатлениями от матча против Атлетико, в котором его команда сыграла вничью (2:2). 

"Мне грустно, нам становится сложнее и сложнее. Эта потеря очков означает, что нам стало еще сложнее бороться за титул, но нужно продолжать работать.

Читай также: Официально: Барселона объявила о переходе Артура в Ювентус

Атлетико - отличный соперник, который хорошо играет в защите и перекрывают пространство. В этой команде отличные игрок. В целом, я доволен игрой команды, нашим планом на игру и нашей работой", - приводит слова Сетьена Movistar.

Отметим, что Барселона занимает вторую строчку в таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 70 очков. У Реала 71 балл и один матч в запасе.

Ранее сообщалось, что руководство Барселоны провело срочную встречу с Сетьеном.

Поделись:
Теги: Кике Сетьен, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь