Сетьен: Мне грустно, нам становится сложнее и сложнее

Специалист отметил, что доволен игрой команды.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился своим впечатлениями от матча против Атлетико, в котором его команда сыграла вничью (2:2).

"Мне грустно, нам становится сложнее и сложнее. Эта потеря очков означает, что нам стало еще сложнее бороться за титул, но нужно продолжать работать.

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Атлетико - отличный соперник, который хорошо играет в защите и перекрывают пространство. В этой команде отличные игрок. В целом, я доволен игрой команды, нашим планом на игру и нашей работой", - приводит слова Сетьена Movistar.

Отметим, что Барселона занимает вторую строчку в таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 70 очков. У Реала 71 балл и один матч в запасе.

Ранее сообщалось, что руководство Барселоны провело срочную встречу с Сетьеном.